Qual è il significato di Due Altalene di Mr Rain? La canzone segna la seconda partecipazione consecutiva dell’artista al Festival di Sanremo.

Mr Rain si è presentato in gara al 74esimo Festival di Sanremo con la canzone Due Altalene. Un brano leggermente diverso da Supereroi, ma con la stessa dolcezza musicale. Il testo nasce dai racconti che l’artista ha ascoltato nell’ultimo anno della sua vita: vediamo il significato.

Due Altalene di Mr Rain: il significato della canzone

Dopo il grande successo ottenuto con Supereroi, Mr Rain è tornato al Festival di Sanremo 2024 con il brano Due Altalene. Una canzone particolare che, per stessa ammissione dell’artista, è nata ascoltando i racconti delle persone che ha incontrato nell’ultimo anno della sua vita. “Durante il tour le persone non mi chiedevano foto e selfie come si fa di solito, ma volevano raccontarmi le loro storie. Ecco, Due Altalene è l’insieme di tutte queste storie, partendo da quella di un padre che ha perso dei figli“, ha dichiarato Mr Rain.

“L’ho imparato con te che certe volte un fiore cresce anche nelle lacrime

Ma non è facile

Se non sei con me“.

Due persone, senza etichetta se non quella dell’amore. Insieme sono una forza, riescono a passare “da un incubo a un sogno“.

“Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire nemmeno l’inchiostro

Ti tengo per mano

Anche se cadiamo vado ovunque vai“.

La vita dà e la vita toglie, ma quando si ha la fortuna di trovare uno scoglio a cui aggrapparsi si può diventare “come due oceani indivisibili“.

“Io e te fermiamo il mondo quando siamo insieme

Anche se dura un secondo come le comete

Griderò, griderò il tuo nome fino a perdere la voce“.

Due Altalene di Mr Rain parla del potere dell’amore, quel sentimento salvifico che riesce a superare ogni tempesta.

Ecco il video di Due Altalene di Mr Rain:

Due Altalene di Mr Rain: il testo della canzone

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile

Perché non esistono parole per dirti cosa sei per me

Tu mi hai insegnato a ridere…

Continua per il testo integrale