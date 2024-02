Qual è il significato di Tu no di Irama? La canzone, estremamente malinconica, è incentrata sulla mancanza e sul distacco.

All’anagrafe Filippo Maria Fanti, Irama è in gara al Festival di Sanremo 2024 con Tu no. Una canzone estremamente malinconica, che accende i riflettori sulla mancanza provocata da una relazione interrotta. Vediamo il testo e il significato del brano.

Tu no di Irama: il significato della canzone

Dopo il successo ottenuto con Ovunque sarai, Irama torna al Festival di Sanremo per la quarta volta con la canzone Tu no. Un brano intenso, che nasce da una storia personale. Al centro del racconto ci sono la mancanza e la distanza, associate al colore blu scuro, la stessa tonalità della notte. L’artista ha descritto il singolo come “spontaneo, immediato, diretto e ricco di emozioni“.

“Quando non c’eri

E non stavo in piedi

Avrei voluto aggrapparmi a un ricordo

Soltanto per vivere“.

Un rapporto interrotto, che provoca una lacerazione dell’anima. Un legame che, probabilmente, potrà rivivere solo nel ricordo.

“Bastasse

Solo una stupida canzone per riuscire a riportarti da me

Soltanto un’ultima canzone per riuscire a ricordarmi di te“.

Un vuoto incolmabile, una distanza che sembra allungarsi ogni giorno di più. Passano i mesi, ma la sofferenza non muta. Eppure, ad un certo punto nasce un bisogno di sopravvivenza.

“Non ti lascerò

Ancora una volta vedermi crollare

E mi innamorerò di lei“.

Tu no di Irama si conclude con una consapevolezza: “non posso riportarti da me“, quindi è meglio voltare pagina. Una canzone malinconica, che di certo diventerà un successo.

Ecco il video di Tu no di Irama:

Tu no di Irama: il testo della canzone

Ma tu no

Tu no

Tu no

Tu no…

