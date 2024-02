Com’è e in quali quartiere si trova la casa di Milano di Eros Ramazzotti? Il cantante vive in un palazzo immerso nel verde.

Dopo la separazione dalla seconda moglie Marica Pellegrinelli, Eros Ramazzotti è rimasto a vivere a Milano. Ormai, la sua vita non è più nella città natale, Roma, ma in quella dove sono nati e cresciuti i suoi figli. Vediamo com’è la sua casa e in quale zona si trova.

Eros Ramazzotti: com’è e dove si trova la sua casa di Milano

Classe 1963, Eros Ramazzotti è nato a Roma. Cresciuto “ai bordi di periferia“, come lui stesso canta in una sua vecchia canzone, si è trasferito a vivere a Milano da tempo. Prima ha convissuto con la moglie Michelle Hunziker, poi con la seconda consorte Marica Pellegrinelli. Attualmente, l’artista dovrebbe vivere da solo, in una grande casa situata sempre nel capoluogo lombardo, precisamente in zona Conciliazione.

Eros è sempre stato riservato, per cui non ci sono molti dettagli sulla sua dimora. Sono pochi gli scatti, suoi o della primogenita Aurora, che lo immortalano in quello che è il suo nido. L’appartamento si trova all’interno di un palazzo d’epoca e presenta le finiture tipiche del tempo: stanze ampie e soffitti alti e decorati.

Eros Ramazzotti: la casa di Milano è immersa nel verde

La casa di Eros Ramazzotti presenta pavimenti in parquet e pareti bianche o sui toni del panna. L’arredamento è classico e lineare, così come i lampadari. Le uniche note di colore sono date dai tappeti e dalle tende. La dimora gode di una grande luminosità naturale, data dalle tante finestre.

Pur trovandosi a Milano, la casa di Eros è immersa nel verde. Dalle sue finestre, infatti, si nota una fitta vegetazione, quasi fosse immersa in un bosco. Immancabile, anche se raramente condiviso sui social, è lo studio di registrazione. E’ piccolo, ma dotato di tutto l’occorrente: dalla chitarra alla pianola, passando per le casse e i monitor. Non mancano un divano in pelle nera e un grande tappeto.