Esiste un trucco casalingo utile per allontanare le zanzare ed evitare punture da questi insetti: come metterlo in pratica.

Le zanzare sono l’incubo di molte persone in estate, in quanto ronzano in casa, pungono e disturbano il sonno e le serate all’aperto. Tra le soluzioni fai-da-te più utili e semplici c’è un rimedio curioso ma efficace: la carta igienica e gli oli essenziali. Scopriamo, dunque, insieme come utilizzarli insieme per tenere lontani questi insetti.

Un rimedio casalingo che sfrutta gli oli essenziali contro le zanzare

In estate, le zanzare pungono la maggior parte delle persone, diventando un fastidio importante. Per questo, si può attuare un rimedio casalingo molto utile per tenerle lontane.

Basta, infatti, imbevere alcuni fogli di carta igienica con poche gocce di olii essenziali dalle proprietà repellenti, tra i quali possiamo annoverare la citronella, l’eucalipto, la lavanda e il tea tree.

Una volta impregnati, i fogli devono essere posizionati in punti precisi della casa: vicino a finestre, porte, comodini e nei bagni. Il profumo rilasciato dagli olii essenziali agisce come una barriera naturale, allontanando le zanzare senza l’uso di spray chimici o dispositivi elettrici.

candela centrotavola citronella

Tra gli oli essenziali più efficaci contro le zanzare, c’è la citronella, grazie al suo profumo agrumato particolarmente sgradito agli insetti.

C’è, poi, l’olio di eucalipto limonato caratterizzato da diverse proprietà repellenti, nonché l’olio essenziale di lavanda, oltre a tenere lontane le zanzare, ha un effetto calmante e rilassante sull’ambiente, mentre il tea tree unisce l’effetto repellente a proprietà antibatteriche e purificanti.

Funziona davvero? Ecco cosa dicono gli esperti

Secondo diversi esperti di disinfestazione e rimedi naturali, il metodo non sostituisce del tutto i sistemi professionali, ma è un buon metodo per ridurre la presenza delle zanzare in casa, soprattutto in aree poco infestate.

Gli oli essenziali, se usati con regolarità, riescono a creare un ambiente sgradito agli insetti volanti, impedendo loro di avvicinarsi alle zone frequentate.

Molto importante, in tale contesto, è il rinnovo frequente della carta imbevuta, in modo da non perderne l’efficacia. Si può anche utilizzare la carta in piccoli contenitori di vetro, in modo da aumentarne la durata e limitare l’evaporazione degli oli.