Dimagrire dedicandosi a una semplice camminata: i passi che occorrono, nello specifico, per ottenere risultati apprezzabili.

Camminare per dimagrire è una strategia – a portata di tutti – che permette di migliorare la forma fisica, senza andare in palestra o sottoporsi ad allenamenti ad alta intensità. Quanti passi bisogna fare ogni giorno per ottenere risultati apprezzabili? Scopriamo, dunque, cosa rispondono gli esperti a tale quesito e capire come dimagrire camminando.

Quanti passi bisogna compiere per dimagrire camminando

Camminare è un’attività a basso impatto, adatta a ogni fascia d’età e livello di allenamento. Tuttavia, non basta una passeggiata occasionale per ottenere una riduzione effettiva del peso.

Secondo gli esperti, per attivare il metabolismo ed iniziare a bruciare grassi è necessario camminare almeno 30 minuti al giorno a passo sostenuto. Se l’obiettivo è perdere peso, il consiglio è di incrementare i minuti e arrivare a 45-60 minuti al giorno o di suddividere la sessione in due momenti da 30 minuti ciascuno.

Dimagrire

La camminata, se praticata con regolarità e ritmo moderato, attiva il consumo calorico, migliora la circolazione e stimola la mobilizzazione dei grassi di deposito.

Si consiglia di raggiungere almeno i 7.000-10.000 passi giornalieri, con un’andatura di circa 5-6 km/h.

Camminare fa bene al corpo e alla mente

Camminando non si bruciano solo i grassi, in quanto tale pratica ha degli effetti positivi anche sulla salute cardiovascolare, sull’equilibrio del colesterolo e sulla pressione sanguigna.

Inoltre, rafforza muscoli e le articolazioni, migliora la postura e contribuisce al benessere in generale. Vi sono, inoltre, ulteriori benefici per il corpo, qualora si opta anche per tratti in salita e brevi variazioni di ritmo, come nel caso dell’interval walking.

Dal punto di vista psicologico, camminare regolarmente riduce ansia e stress, stimola la produzione di endorfine, favorendo, al contempo, la qualità del sonno. Anche chi parte da zero può ottenere risultati: la cosa importante è quella di iniziare con gradualità, in modo da ascoltare il proprio corpo e optare, passo dopo passo, verso uno stile di vita più sano.