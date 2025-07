Travel advisory: cosa significa (e perché può rovinarti la vacanza prima ancora di partire)

Tutto quello che c’è da sapere sul significato di travel advisory e quando viene utilizzato (con alcuni esempi concreti).

Nel mondo globalizzato in cui viviamo, viaggiare è diventato più semplice, ma non sempre sicuro. In questo contesto, il termine travel advisory assume un ruolo fondamentale. Viene utilizzato per indicare un avviso ufficiale, emesso da enti governativi o organizzazioni internazionali, che fornisce informazioni utili sulla sicurezza di una destinazione di viaggio. Questo tipo di comunicazione è particolarmente importante per i turisti, i viaggiatori d’affari e chiunque si stia preparando a spostarsi in un altro Paese.

Ecco una breve panoramica del termine:

Origine: inglese.

inglese. Quando viene usato: quando un Paese emette un avviso sulla sicurezza di una destinazione.

quando un Paese emette un avviso sulla sicurezza di una destinazione. Lingua: inglese (utilizzato anche in italiano, senza traduzione).

inglese (utilizzato anche in italiano, senza traduzione). Diffusione: globale.

Origine e significato

Il termine travel advisory è composto da due parole inglesi: travel (viaggio) e advisory (avviso, comunicazione ufficiale). Non esiste una vera e propria traduzione in italiano altrettanto sintetica ed efficace, motivo per cui viene spesso utilizzato nella sua forma originale anche nella nostra lingua.

Queste comunicazioni vengono emesse per informare i cittadini sui rischi potenziali associati a un determinato luogo, come instabilità politica, disastri naturali, atti terroristici, epidemie o emergenze sanitarie. Ogni Paese può emettere avvisi per i propri cittadini in base ai propri criteri di valutazione del rischio.

Esempi d’uso

Ecco alcune frasi reali o plausibili in inglese e in italiano che contengono l’espressione travel advisory:

“Prima di organizzare il viaggio, abbiamo controllato il travel advisory per quella zona”.

“A seguito del travel advisory, molti turisti hanno deciso di rimandare la partenza”.

“Le autorità hanno emesso un travel advisory per avvisare i cittadini dei rischi sanitari”.

“Il Ministero degli Affari Esteri ha aggiornato il travel advisory per chi intende recarsi in Medio Oriente”.

Come si può notare, l’uso di questa espressione è ormai comune anche nei contesti italiani, soprattutto nel linguaggio istituzionale e nei media. Comprendere il significato di questa espressione è fondamentale per chi viaggia, per motivi di sicurezza e responsabilità.