Belen Rodriguez e l’ex Fabrizio Corona beccati insieme in un locale di Milano: ritorno di fiamma? Ma non erano soli…

Belen Rodriguez ha sempre avuto un rapporto particolare con i suoi ex, incluso Fabrizio Corona. La loro storia è finita ormai da tanti anni, ma nonostante il tempo passato i due hanno mantenuto un legame. La prova è l’incontro tra i due nel cuore di Milano, paparazzato dai fotografi di Chi Magazine.

L’incontro “casuale” ha riacceso il gossip, ma con loro c’era anche un’altra persona che mette a tacere le voci su un possibile ritorno di fiamma. Scopriamo che cosa è successo.

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona beccati insieme

A Milano, in uno degli hotel più esclusivi della città, Belen Rodriguez e Fabrizio Corona si sono incontrati casualmente. Il loro incontro è avvenuto presso il lussuoso boutique hotel Portrait Milano, nel cuore della zona Porta Venezia.

Sebbene la loro storia d’amore sia finita più di 12 anni fa, i due ex continuano a mantenere un rapporto amichevole e rispettoso. L’incontro, paparazzato dal settimanale Chi, è stato immortalato in un momento di affettuoso abbraccio, segno che il loro legame umano non si è mai spezzato.

Nonostante i gossip che si rincorrono, Belen e Fabrizio hanno subito smentito qualsiasi voce di un possibile ritorno di fiamma. I due erano semplicemente nello stesso luogo per motivi diversi: Belen era accompagnata dalla sua amica Martina Menegon, mentre Fabrizio si trovava lì con la sua compagna, Sara Barbieri, in dolce attesa.

L’incontro tra Belen Rodriguez e Sara Barbieri

È stata anche la prima volta in cui Belen ha incontrato Sara, e le due donne si sono scambiate gesti cordiali, con Belen che ha fatto le sue congratulazioni per l’arrivo del bambino.

Pare proprio, quindi, che tra Belen e Fabrizio ci sia solamente un rapporto di sincero affetto, confermato dalla cordialità con cui la showgirl ha mostrato all’attuale compagna dell’ex re dei paparazzi.