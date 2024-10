Fedez rompe il silenzio social: il ritorno del rapper dopo settimane di assenza

Fedez è tornato a pubblicare contenuti sul suo profilo Instagram dopo settimane di silenzio. Le sue parole.

Fedez ha finalmente interrotto il silenzio social che durava da più di venti giorni, un fatto insolito per il rapper milanese, noto per la sua costante presenza sui social media. La lunga assenza di Federico Lucia è coincisa con l’arresto di alcune figure di spicco delle curve di Milan e Inter, tra cui il suo bodyguard Christian Rosiello. Tuttavia, Fedez ha scelto di tenere un profilo molto basso durante questo periodo, probabilmente per evitare di alimentare polemiche che avrebbero potuto compromettere ulteriormente la sua immagine pubblica.

Ma scopriamo che cosa ha detto il rapper dopo le settimane di silenzio social.

Il ritorno di Fedez al concerto di Niky Savage

Il ritorno del rapper sui social è avvenuto in occasione del concerto di Niky Savage, tenutosi ai Magazzini Generali di Milano.

In un breve video condiviso nelle sue Instagram stories, Fedez è apparso sul palco con un look sobrio e inusuale: jeans scuri, t-shirt nera e senza alcun brand visibile.

Fedez

Durante il concerto il rapper non ha fatto alcuna provocazione, limitandosi a una partecipazione silenziosa e discreta, come ospite più che come protagonista.

Questo atteggiamento risulta in netto contrasto con il Fedez che abbiamo visto durante l’estate, quando spesso si esibiva a petto nudo in vari eventi pubblici. Adesso, sembra voler distaccarsi dalle controversie e mantenere un atteggiamento più controllato.

Fedez: le polemiche legate al caso ultras

La scomparsa dai social di Fedez è avvenuta subito dopo l’arresto di 19 ultras di Milan e Inter, tra cui figure molto vicine a lui, come il bodyguard Rosiello e Ismail Hagag, noto come Alex Codogno.

Nonostante Fedez non sia direttamente coinvolto nell’indagine, il suo nome è emerso più volte nell’inchiesta della procura di Milano. Probabilmente, il silenzio del rapper fa parte di una mossa strategica per evitare ulteriori ripercussioni mediatiche.