Ecco chi sono i comici che hanno fatto la storia di Zelig: da Checco Zalone a Ale e Franz, i più famosi delle varie edizioni.

Non c’è dubbio che uno dei programmi comici più amati di sempre della TV italiana sia Zelig. Nel corso degli anni, prima su Italia 1 e poi su Canale 5, milioni e milioni di italiani hanno potuto vedere esibirsi alcuni dei più talentuosi e amati comici per cui il programma è stato un vero e proprio trampolino di lancio. Vediamo allora chi sono i comici più famosi di Zelig che hanno contribuito al successo di questo programma.

Zelig: i comici più famosi

Partiamo da Checco Zalone, che ha iniziato a farsi conoscere al grande pubblico come strampalato cantante neomelodico proprio all’interno dello show comico condotto da Claudio Bisio. Restando in tema comico-musicale non si può non citare Dado, che intratteneva il pubblico canticchiando canzoni modificate in chiave ironica mentre si arrotolava le maniche della camicia e si preparava a cantare.

Checco Zalone

E come dimenticare poi i TG di Beppe Braida? I suoi tormentoni da “Attentato” a “Mingozzi ci sei?” ebbero un successo incredibile. A proposito di tormentoni, non possiamo non citare il “Chi è Tatiana?” di Gabriele Cirilli e quelli di Leonardo Manera: “Fluooooro”, “Adriana, Adriana” e molti altri. Leonardo Manera è stato per molti anni uno dei comici di punta del programma così come Marco Della Noce, nei pezzi del meccanico della Ferrari che si divertiva a fare degli scherzi a Schumacher. Anzi, a Sochmacher.

Altri due personaggi indimenticabili sono stati il James Tont di Fabrizio Fontana e l’assessore Palmiro Cangini interpretato da Paolo Cevoli. Ma tra i comici più famosi di Zelig non possono non essere citati anche Franco Neri, Raul Cremona, Giovanni Vernia, Giuseppe Giacobazzi, Gioele Dix, Pino Campagna e Antonio Cornacchione.

E poi ci sono state anche le grandi protagoniste al femminile come Anna Maria Barbera nei panni di Sconsolata ma anche Geppi Cucciari e Teresa Mannino.

Zelig: le coppie di comici più famose

Non tutti i comici si esibivano da soli, molti lo facevano in coppia come Ficarra e Picone. Oggi siamo abituati a vederli alla condizione di programmi e al cinema, sul palco di Zelig li abbiamo apprezzati nei panni due due amici sempre stanchi e in quelli delle riserve dell’Inter. Altra famosissima coppia comica di Zelig è quella formata da Ale e Franz: i loro sketch sulla panchina sono diventati leggenda.

E poi ancora non possiamo dimenticare Katia e Valeria (ovvero Katia Follesa e Valeria Graci) o i Pali e Dispari, ovvero Angelo Pisani e Marco Silvestri.