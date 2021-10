C’è molto attesa per Celebrity Hunted 3, il reality targato Amazon Prime Video in cui un gruppo di vip deve riuscire a fuggire.

Non solo film, serie TV e documentari, tra i tanti prodotti disponibili sul vasto catalogo di Amazon Prime Video ci sono anche alcuni programmi TV: uno di quelli di maggiore successo è certamente Celebrity Hunted. Il reality, in cui un gruppo di personaggi famosi devono riuscire a fuggire per un paio di settimana da un gruppo di investigatori e giungere poi a un punto predefinito in Italia per vincere il gioco, è stato molto seguito e sono ora in tanto a chiedersi se Celebrity Hunted 3 si farà.

Celebrity Hunted 3: quando esce?

Una data di uscita di Celebrity Hunted 3 non c’è ancora, questo perché Amazon Prime Video non ha ancora annunciato il rinnovo del reality per una terza stagione. Ma non ha neppure comunicato la chiusura del programma: prima di decidere per l’eventuale prolungamento, come sempre accade, dalla piattaforma streaming vogliono monitorare i dati di ascolti degli episodi della seconda stagione.

Ricordiamo che gli episodi della prima stagione sono stati rilasciati su Amazon Prime Video nel marzo del 2020, quelli della seconda stagione sono invece usciti sulla piattaforma streaming nel mese di giugno del 2021.

Celebrity Hunted 3: il cast

Non essendoci ancora una comunicazione ufficiale riguardo alla realizzazione di Celebrity Hunted 3 (la stagione, come detto in precedenza, non è ancora stata ufficialmente annunciata), per il momento non si hanno notizie neanche per quanto riguarda i nomi dei partecipanti.

Nelle prime due stagioni abbiamo visto vari personaggi famosi cimentarsi con il tentativo di fuga, cantanti come Fedez, Elodie e Myss Keta, calciatori come Francesco Totti, presentatori e presentatrici TV come Vanessa Incontrada, Costantino Della Gherardesca e Diletta Leotta, ma anche attori come Stefano Accorsi e Claudio Santamaria.

