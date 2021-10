Quali sono gli affluenti del Po? Diamo uno sguardo sia a quelli di destra che di sinistra e vediamo se c’è un modo efficace per memorizzarli.

Il Po è il fiume più lungo che scorre interamente sul territorio italiano. Ha sia affluenti di destra che affluenti di sinistra, per un totale di 141, e, in molti fanno fatica a ricordarli tutti. Scopriamo insieme i loro nomi e vediamo se c’è un modo efficace per memorizzarli una volta per tutte e non dimenticarli più.

Quali sono gli affluenti del Po?

Con 652 chilometri di lunghezza, il Po è il fiume più lungo che scorre interamente nel bel Paese. Non solo, ha anche il bacino ideografico più esteso d’Italia, con circa 71.000 kmq di superficie, e la massima portata alla foce. Nasce sul Monte Monviso, in provincia di Cuneo, e sfocia nel Mare Adriatico. Come è facilmente intuibile, il Po attraversa diverse regione italiane: Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, bagnando diversi capoluoghi di provincia (Torino, Pavia, Piacenza e Cremona). Il delta del Po, non a caso, è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.

Il fiume Po conta 141 affluenti, ovvero corsi d’acqua di origini naturale, che si suddividono in affluenti di destra e affluenti di sinistra. Ad essere considerati importanti, però, sono soprattutto quelli di portata maggiore. Generalmente, quelli che devono essere memorizzati sono dislocati nella parte settentrionale d’Italia e sono: Dora Baltea, Tanaro, Sesia, Oglio, Ticino e Adda. I primi tre sono affluenti del Po in Piemonte, mentre gli ultimi tre in Lombardia.

Gli affluenti di sinistra del Po, ovvero quelli di maggiore portata, nascono nelle Alpi e sono:

Ghiandone;

Pellice;

Chisola;

Sangone;

Dora Riparia;

Stura di Lanzo;

Malone;

Orco;

Dora Baltea;

Sesia;

Agogna;

Terdoppio;

Ticino;

Olona;

Lambro;

Adda;

Oglio;

Mincio.

Gli affluenti di destra del Po sono:

Varaita;

Maira;

Meletta;

Banna;

Tepice;

Rio di Valle Maggiore;

Leona;

Stura del Monferrato;

Rotaldo;

Grana del Monferrato;

Tanaro;

Scrivia;

Curone;

Staffora;

Coppa;

Scuropasso;

Versa;

Tidone;

Trebbia;

Nure;

Chiavenna;

Arda;

Taro;

Parma;

Enza;

Crostolo;

Secchia;

Panaro.

Come ricordare gli affluenti del Po

Come già sottolineato, difficilmente si potrebbero memorizzare tutti i 141 affluenti del Po. Tenere bene a mente i sei affluenti maggiori, però, non è difficile. Basta ripeterli un paio di volte, cinque per quelli che hanno più difficoltà di memoria, e il gioco è fatto. Nel caso in cui, ad esempio per un’interrogazione o un esame, doveste ricordare anche gli altri sopra elencati, potete aiutarvi con una cartina. L’utilizzo delle immagini, infatti, può essere un valido supporto all’apprendimento.