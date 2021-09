Lo scontro tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi continua con toni accesi e l’imprenditore napoletano rivela di voler abbandonare la casa del GF Vip 6.

L’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi ha rivelato ai suoi coinquilini la volontà di lasciare il Grande Fratello Vip 6. La motivazione sarebbe una lite con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Soleil Sorge, che è una concorrente della casa. Tra i due si accendono gli animi e Antinolfi non ne può più.

Gianmaria Antinolfi contro Soleil Sorge: “Ti ho trattata da principessa, ho fatto tanto per te”

Nelle ultime ore Gianmaria Antinolfi avrebbe avuto una lite accesa con Soleil Sorge con la quale ha avuto una frequentazione. Non è la prima volta che i due si scontrano tanto che l’influencer dichiara in diretta: “Non accetto che una donna venga definita in un certo modo perché ha scelto di non avere una relazione” provocando la reazione del napoletano.

“Ma stai scherzando? Ti ho trattata da principessa, ho fatto tanto per te e non ti permettere. Sta usando termini pesanti e dice cose gravi. E poi non sono qui al Grande Fratello Vip per te, ma per vivermi un’esperienza in tv. Non sfrutto certo le donne con cui sto insieme o sono stato, queste le parole di Antinolfi, riportate da biccy.it, in replica all’influencer che lo ha definito anche “stalker”. Dopo questo duro confronto tra i due, Gianmaria ha confessato a Aldo Montano e Alex Belli che vorrebbe lasciare il programma: “Me ne vado proprio, domani mattina me ne voglio andare. […] Ha detto delle cose gravi, non voglio stare con lei qui. Io ve lo dico me ne vado. Non al voglio davanti ai miei occhi. Non la voglio proprio vedere. Devo uscire io vi assicuro. Qui così non ci sto. Tranquilli che me ne vado davvero.“