Jeda, fidanzato di Vera Gemma, si è scagliato contro Jo Squillo che nella terza puntata del Grande Fratello Vip 6 ha deciso di indossare il burqa. Sui social, non si risparmia ed esprime tutto il suo malcontento nei confronti della decisione della cantante.

Jeda contro Jo Squillo: “Ma quale gesto di solidarietà”

Si è fatto conoscere per essere il fidanzato molto giovane dell’ex naufraga Vera Gemma. I suoi siparietti con Ilary Blasi all’Isola dei Famosi hanno divertito i telespettatori ma sembra proprio che Jeda abbia anche un bel carattere forte. Nelle ultime ore sui social, la dolce metà di Vera Gemma ha criticato il gesto di Jo Squillo che avrebbe indossato il burqa “come gesto di solidarietà verso le donne di Kabul”. Sui social Jeda scrive: “Che atto di solidarietà. Vorrei tanto capire cosa significa per te questa foto che hai caricato, paragonando il fatto che nel 1972 non hanno il niqab e nel 2021 si. Vuoi far capire che c’è stata una limitazione. Allora se per te c’è stata una limitazione in una donna perché indossa il niqab, per quale motivo lo indossi? Sei pure incoerente nel tuo perbenismo”.