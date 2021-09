Dopo aver attraversato momenti difficili, la coppia Fabrizio Corona e Nina Moric tornano insieme e secondo alcune indiscrezioni, andranno anche a convivere.

Secondo le indiscrezioni dell’agenzia La presse, non solo tra Fabrizio Corona e Nina Moric c’è un ritorno di fiamma ma i due avrebbero anche deciso di andare a convivere per il bene del figlio Carlos Maria. Dopo una storia d’amore turbolenta i due si sono finalmente ritrovati e lo testimoniano anche con delle dediche social.

Fabrizio Corona e Nina Moric tornano insieme più innamorati che mai

Con un inequivocabile post su Instagram, Fabrizio Corona rivela pubblicamente che tra lui e Nina Moric c’è un ritorno di fiamma. La notizia ha un po’ shoccato il web che ha seguito le turbolente vicende della loro relazione. Sono volati stracci, accuse pesanti sfociate anche nel legale che hanno coinvolto anche il figlio Carlos. Nonostante questo, sembra che la tempesta sia passata. A prova di questo, l’ex paparazzo pubblica una vecchia foto con l’ex moglie Nina mentre sono abbracciati e scrive: “La storia siamo noi”. Ma non è finita qui, sembra che per preservare l’equilibrio del figlio e farlo stare bene Fabrizio e la showgirl abbiano deciso di tornare a vivere insieme. Se questo si rivelasse vero, vorrebbe dire che la coppia ha intenzioni davvero serie e solide per il loro futuro.