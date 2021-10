L’ex tronista ripensa al suo atteggiamento e spera di non avere illuso troppo il suo ambiguo coinquilino.

Nuova svolta nel triangolo amoroso di Gianmaria-Greta-Sophie. Dopo la diretta di venerdì sera, Gianmaria Antinolfi ha interrotto la sua relazione con la sua fidanzata Greta, ma questo ce lo aspettavamo. Così come ci aspettavamo che subito dopo si sarebbe fiondato dalla coinquilina Sophie Codegoni per dichiararsi, un po’ come aveva previsto anche la sua ex fiamma Soleil Sorge. Quello che non ci aspettavamo, però, è che l’ex tronista rifiutasse di conoscerlo più approfonditamente: ci era parso che, almeno fisicamente, fosse attratta da lui.

Invece, queste sono state le sue parole dette in confidenza alle sue coinquiline Raffaella Fico e Francesca Cipriani, riportate da Blogtivvu: “La sera prima della scorsa puntata io già glielo avevo detto che c’era tanta differenza e se c’è solo una cosa fisica non va a finire in una storia d’amore. E’ nata un’attrazione fisica perché ha uno sguardo bello ed è un bel ragazzo. Normalmente a me piacciono i ragazzi tatuati. Mi dispiace di averlo illuso perché si è aperto, mi ha fatto un discorso bellissimo e da donna fa sempre piacere sentirsi dire queste cose così, però né esteticamente, né caratterialmente è il mio tipo“.

Appena la ragazza avrà il coraggio di chiarire, secondo voi come la prenderà Gianmaria Antinolfi? Noi siamo pronti a scommettere che prenderà di mira qualche altra donna single della casa, pur di attirare l’attenzione…

Ecco la conversazione tra Sophie e le coinquiline: