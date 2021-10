L’attrice abbandona i capelli bruni per adottare uno stile più deciso e che risalta il suo bellissimo volto.

Che sia bionda, rossa o castana non importa, Laura Chiatti è stupenda e talentuosa in qualsiasi modo la osserviamo. Tuttavia l’attrice, dopo aver portato per diverso tempo i capelli bruni, è ritornata alle origini e si è fatta bionda. Non solo il colore, ma anche il taglio è cambiato: il suo viso è meravigliosamente incorniciato dalla frangetta e da un perfetto long bob.

Come ha commentato la stessa attrice una settimana fa sul suo profilo, il cambiamento è in realtà dovuto all’interpretazione di un ruolo nel suo prossimo film, A Tor Bella Monaca non piove mai, diretto da suo marito Marco Bocci, per la prima volta regista: “Solo le esigenze di copione possono cambiarmi!” aveva affermato scherzosamente.

Nel suo ultimo post, approfitta per ringraziare (e pubblicizzare) il parrucchiere che l’ha trasformata: “Da qualche giorno back to blond! Grazie per avere ridato luce ai miei capelli con il servizio colore french balayage ed il trattamento nel salone Oliviero Parrucchieri di Perugia!“. Anche noi pensiamo che sia un ottimo lavoro di taglio e colore, a chi non farebbe invidia?

Tra i migliaia di likes e commenti notiamo anche quelli dei colleghi Martina Colombari, Francesco Arca e della modella Clizia Incorvaia, che si complimentano con lei per il nuovo look. “Che figona!” esulta l’ex Miss Italia.



Qui potete vedere la sua nuova e stupenda chioma: