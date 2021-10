Silvia Tatangelo racconta in un’intervista la sofferenza della cantante e rilascia delle dichiarazioni scioccanti.

Mentre Gigi d’Alessio ha già dimenticato tutto ed è già pronto per rifarsi una famiglia con la nuova fidanzata Denise Esposito, in dolce attesa, sembra che invece l’ex compagna Anna Tatangelo abbia fatto veramente molta fatica a riprendersi dalla rottura.

Lo racconta sua sorella, Silvia Tatangelo, intervistata da dal giornale Dipiù. Ecco cosa ha dichiarato, come riporta il Libero Quotidiano: “Ho visto mia sorella piangere disperata quando si sono lasciati per l’ultima volta, stava talmente male che mi sono augurata che ritornasse con lui, ma mi sbagliavo, visto che lui ha cominciato subito a frequentarsi con Denise“.

L’esperienza sofferta avrebbe portato la cantante ad andare con i piedi di piombo nelle relazioni. Infatti, quando ha cominciato a vedersi con Livio Cori, artista campano, non lo ha detto nessuno, sorella inclusa. La relazione è stata resa pubblicata solamente questa estate, quando la coppia è stata paparazzata insieme. Silvia ha giustificato così il comportamento della sorella: “All’inizio non ne voleva parlare, neanche con me. È normale quando volti pagina da mamma, che scattino paure, insicurezze“.

Sembra però che il peggio sia passato per Anna Tatangelo, alla quale auguriamo una forte felicità e continuo successo nella sua carriera.