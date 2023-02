Qualche problemino per Bianca Atzei che nelle ultime ore ha dovuto fare i conti con la salute del piccolo Noa alle prese con le coliche.

Bianca Atzei e Stefano Corti sono diventati genitori da poco più di un mese e stanno godendo ora della loro nuova vita col piccolo Noa Alexander. Gioie e dolori per la coppia che in queste prime settimane ha mostrato diversi momenti comuni a tanti neo mamme e papà. In queste ore, la cantante si è mostrata alle prese con qualche problema di salute del bimbo che non smetteva di piangere a causa delle coliche.

Bianca Atzei e il piccolo Noa

Bianca Atzei

Come detto, i neo genitori stanno spesso pubblicando alcuni momenti della loro nuova vita e nelle ultime ore, proprio Bianca Atzei ha reso nota una piccola problematica legata a Noa. Il bambino, infatti, era alle prese con dei pianti infiniti e non riusciva a stare tranquilli. “Noa oggi non trova pace: piange, piange e piange. Ho provato di tutto”, ha spiegato nelle stories Instagram l’artista.

Poi ha anche aggiunto: “L’unica posizione in cui trova un po’ di sollievo è questa”, facendo vedere come il bimbo si rasserenasse solo sopra il suo petto.

Solamente alcuni giorni fa, era stato Corti a condividere un pensiero sull’essere diventato papà: “Praticamente facciamo la notte in bianco e di giorno tra lavoro, commissioni eccetera non c’è la lucidità e la voglia di stare a giocare con i social. Cerchiamo di recuperare quando possiamo, è più dura di quello che ti raccontano ma ce la faremo! Noa è stupendo e non poteva arrivare in un momento migliore”.

Ad ogni modo i due sembrano essere felicissimi col loro piccolo e non fanno mancare anche momenti di gioia pura.

Di seguito, invece, un recente tenerissimo post Instagram della cantante:

