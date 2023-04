Mercoledì 17 aprile è andata in scena la sfida tra il Comissario Montalbano e la prima puntata de L’Isola dei Famosi 2023.

Su Rai 1 c’era Il Commissario Montalbano, su Canale 5 la prima puntata de L’Isola dei Famosi 2023: cosa avranno preferito guardare gli italiani lunedì 17 aprile 2023? A vincere la sfida dell’Auditel tra i due principali canali televisivi italiani è stato il reality show condotto da Ilary Biasi, anche se ha fatto registrare un leggero calo negli ascolti rispetto a un anno fa. D’altro canto quella con la fiction con Luca Zingaretti era una sfida molto complicata, Il Commissario Montalbano si è dimostrata una fiction molto amata e seguita dagli italiani.

Ascolti TV di lunedì 17 aprile 2023

L’Isola dei Famosi è stata seguita da 2.919.000 euro, per uno share totale del 23,33%, la puntata de Il Commissario Montalbano – Gli Arancini di Montalbano ha invece raggiunto i 3.179.000 spettatori ma il dato dello share si è fermato al 16,61%.

Isola dei famosi

Ha fatto registrare buoni ascolti anche lo spettacolo teatrale Napoletano? E fammi ‘na pizza con Vincenzo Salemme che è andato in onda su Rai 2 ed è stata seguito da 1.824.000 spettatori, per uno share pari al 9,62%. La puntata di Report su Rai 3, in cui si è parlato anche di Calciopoli (argomento che ha certamente catturato l’attenzione di molti tifosi ma anche più in generale appassionati di calcio), è stata stata seguita da 1.508.000 spettatori per uno share del 7,85%.

La puntata di Freedom – Oltre il Confine, andata in onda su Italia 1 ha fatto invece registrare lo share del 4,72%. Infine, la puntata di Quarta Repubblica in onda su Rete 4 ha fatto registrare uno share del 4,54%, il film Le regole della casa del sidro su La7 ha invece fatto registrare uno share del 2.54%.

