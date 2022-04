Ecco le location de Il professore Cenerentolo, il primo film di Leonardo Pieraccioni a non essere ambientato e girato in Toscana.

Un amore quasi impossibile, una serie di equivoci, ma soprattutto una costante ironia, elemento che caratterizza la filmografia di Leonardo Pieraccioni e non poteva essere assente ne Il professor Cenerentolo. Il film è uscito nelle sale cinematografiche nel 2015 ed è stata la terza pellicola italiana più viste nelle feste natalizie di quell’anno. Ma a rendere particolare e differente questo film di Leonardo Pieraccioni rispetto agli altri è che è il primo non ambientato nella sua Toscana.

Il professor Cenerentolo: le location del film

Se non è ambientato in Toscana, dove è allora stato ambientato Il professor Cenerentolo? Principalmente a Ventotene, ed è proprio sull’isola in provincia di Latina che si sono svolte buona parte delle riprese del film. “E’ un posto che, come Firenze, regala tanto entusiasmo” ha dichiarato Leonardo Pieraccioni parlando di Ventotene.

Leonardo Pieraccioni

Ma non è solo la splendida località laziale ad essere stata usata come location. Il regista e attore protagonista della commedia ha girato alcune scene anche in un’altra splendida località di mare, ma della Campania: parliamo di Gaeta. Le riprese negli interni sono invece state girate a Roma, presso gli studi di Cinecittà.

Il professor Cenerentolo: il cast del film

Oltre a Leonardo Pieraccioni, che interpreta il ruolo di Umberto Massaciuccoli, un ingegnere che tenta una rapina in banca e finisce in galera, nel cast de Il professor Cenerentolo troviamo anche Laura Chiatti. L’attrice veste i panni di Mogana, un’insegnante di ballo di cui Umberto si innamora.

Nel cast del film non poteva poi mancare Massimo Ceccherini, fedele compagno di scena di Leonardo Pieraccioni. Hanno lavorato alla commedia anche Flavio Insinna, Sergio Friscia, Davide Marotta, Lucianna De Falco, Sabrina Paravicini e Nicola Nocella.

