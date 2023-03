Matrimonio a prima vista 10: gli spoiler sulle tre coppie del programma, ecco se stanno ancora insieme oppure no.

E’ uno dei dating show più amati della TV italiana e in ogni edizione prova a far nascere storie d’amore tra perfetti sconosciuti in un modo abbastanza bizzarro: direttamente all’altare. Parliamo ovviamente Matrimonio a prima vista, che è arrivato ormai alla decima edizione. Anche quest’anno, dopo che tutte le puntate sono trasmesse, arriva il momento del “e poi”, ovvero quello in cui si scopre cosa ne è stato delle varie coppie, se le nozze sono continuate anche dopo la fine del programma oppure no. E a proposito di Matrimonio a prima vista 10… e poi, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere.

Matrimonio a prima vista 10… e poi: gli spoiler sulle coppie

Le prime due puntate di Matrimonio a prima vista 10 sono andate andate in onda su Real Time mercoledì 8 marzo, per vedere la puntata di Matrimonio a prima vista 2023… e poi bisognerà aspettare fino a martedì 26 aprile.

statua matrimonio

La puntata, come di consueto, è trasmessa da Real Time una settimana dopo la conclusione della stagione, che arriva come sempre con il momento della scelta finale. Bisognerà quindi attendere fino a quella data per scoprire se le storie d’amore nate all’interno del dating show proseguiranno anche dopo.

Dove vedere Matrimonio a prima vista 2023 in streaming

Oltre che su Real Time, Matrimonio a prima vista 2023 (“e poi” compreso) può essere visto anche in streaming sulla piattaforma on demand Discovery Plus. Dopo la messa in onda televisiva, inoltre, vi basterà collegarvi al sito della TV (realtime.it) per poter rivedere tutte le puntate, ma sempre sul sito ufficiale di Real Time è anche possibile vedere ogni singola puntata in diretta streaming, in contemporanea con la messa in onda televisiva.

