La storia raccontata da Stephen Chbosky ha conquistato e commosso milioni di spettatori in tutto il mondo: ecco le location di Wonder.

Ci sono film che non possono lasciare indifferenti gli spettatori che scelgono di vederli, tra questi c’è anche Wonder, pellicola diretta da Stephen Chbosky (regista anche di un altro film di grande successo come Noi siamo infinito), uscita nelle sale cinematografiche nel 2017 e che ha come protagonista Auggie, un bambino di 10 anni nato con una malformazione cranofacciale dovuta alla sindrome di Treacher Collins di cui è affetto. Vediamo insieme quali sono le location nelle quali è stato girato il film.

Wonder: le location del film

Così come molti altri film americani, il film non è stato girato negli Stati Uniti ma in Canada, dove i costi di produzione sono minori. Le scene ambientato nella scuola che in Wonder è frequentata da Auggie, sono state girate alla Heritage Woods Secondary School di Port Moody. Ma la grande protagonista del film è la città di Vancouver.

Julia Roberts

E’ proprio a Vancouver che si trova il parco di divertimenti (il Playland) dove è girata la scena delle montagne russe, ma anche Robson Square, dove vediamo Auggie e Jack giocare all’aperto. Non solo le città, ma anche i paesaggi naturali del Canada hanno ospitato la troupe nelle settimane di lavoro per le riprese del film.

Wonder: il cast del film

A interpretare il protagonista di Wonder, Auggie, è Jacob Tremblay, attore canadese che nonostante la giovane età (è nato nel) ha lavorato già in diversi film, tra i quali Room, Il libro di Henry, La mia vita con John F. Donovan. I suoi genitori sono invece interpretati da due autentiche star di Hollywood come Julia Roberts e Owen Wilson.

Nel cast di Wonder troviamo poi anche Mandy Patinkin, Izabela Vidovic, Daveed Diggs, Sonia Braga e Danielle Rose Russell.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG