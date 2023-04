Mercoledì 19 aprile 2023 va in onda l’ultimo episodio della quinta stagione, in molti si stanno ora domandando se Rocco Schiavone 6 si farà.

Quella di Rocco Schiavone è un delle serie TV più amate degli ultimi anni. Anche la quinta stagione, con la puntata in onda su Rai 2 mercoledì 19 aprile, è giunta al termine. I tanti fan dell’anticonvenzione vicequestore interpretato da Marco Giallini si stanno ora domandando: ma Rocco Schiavone 6 ci sarà oppure no? Scopriamolo insieme.

Rocco Schiavone 6 si farà?

Diamo subito una buona notizia per i fan della serie TV: Rocco Schiavone 6 si farà e sarà formata da quattro episodi, così come è stato per la quinta stagione. Ad annunciare le nuove puntate della fiction è stato il produttore Rosario Rinaldo: “La sesta stagione di Rocco Schiavone è già in cantiere. Saranno quattro puntate tutte da 100 minuti”.

Marco Giallini

Le parole del produttore hanno ufficializzato la continuazione della serie TV ma era comunque facile prevedere che sarebbe proseguita: le puntate di Rocco Schiavone sono basate sui romanzi di Antonio Manzini e, un po’ come è successo per Il Commissario Montalbano, finché ci sarà materiale su cui lavorare, la serie TV proseguirà con sempre nuovi episodi.

Rocco Schiavone 6: uscita in TV

L’altra domanda che a questo punto sorge spontanea è: quando esce Rocco Schiavone 6? In questo caso non ci sono certezze, né dichiarazioni che sciolgono tutti i dubbi: per queste bisognerà infatti ancora attendere.

Si possono però avanzare alcune ipotesi: considerando i tempi che servono per le riprese e basandosi su quanto avvenuto in precedenza con le altre stagioni della serie TV, si può ipotizzare che Rocco Schiavone 6 arriverà su Rai 2 nel 2025. Molto difficilmente, infatti, vedremo Marco Giallini nei panni del vicequestore già il prossimo anno, nel 2024.

