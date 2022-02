Rocco Papaleo e Paola Cortellesi sono i protagonisti della commedia Un boss in salotto: ecco le location del film.

Un boss della camorra agli arresti domiciliari a casa della sorella (e della sua famiglia) a Bolzano: da qui inizia Un boss in salotto, divertente commedia diretta da Luca Miniero che è uscita nelle sale cinematografiche nel 2014 ottenendo ottimi riscontri da parte del pubblico (come dimostrano gli oltre 12 milioni di euro incassati ai botteghini di tutta Italia). Vediamo ora quali sono le location scelte per girare il film.

Un boss in salotto: le location del film

Come detto in precedenza, Un boss in salotto è ambientato a Bolzano ed è proprio in varie località del Trentino Alto Adige che si sono svolte le riprese del film.

Egna Bolzano Borgo

La villetta dove abita la famiglia Coso (e dove Ciro deve scontare gli arresti domiciliari) nella quale si svolge gran parte del film si trova a San Candido, paese nella provincia di Bolzano. La stazione alla quale arriva Ciro accompagnato dai poliziotti è invece in realtà quella di Merano, paese dove si trova anche il teatro nel quale si recano i protagonisti.

Il castello dove abitano i Manetti è invece ad Appiano sulla strada del vino. La scuola frequentata dal piccolo Vittorio è invece a Bressanone. Molte scelte di Un boss in salotto sono però state girate anche a Bolzano, è qui la chiesa che i protagonisti frequentano ma anche la piazza nella quale Michele si incontra con lo strozzino e pure la discoteca.

Un boss in salotto: il cast del film

A interpretare il ruolo del boss Ciro Cimmaruta è Rocco Papaleo, la sorella Cristina è invece impersonata da Paola Cortellesi. L’altro grande protagonista del film, Michele Coso, è interpretato da Luca Argentero.

Nel cast di Un boss in salotto troviamo poi anche Saul Nanni, Angela Finocchiaro, Alessandro Besentini, Francesco Villa, Massimo De Lorenzo e Lavinia De’ Cocci.

