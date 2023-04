Le anticipazioni della quinta puntata di Un passo dal cielo 7: ecco che cosa vedremo nell’episodio in onda su Rai 1.

A partire da giovedì 23 marzo, ogni giovedì sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata di Un passo dal cielo 7. La fiction si conferma una delle più amate di quelle della Rai: i dati degli ascolti la sanno premiando nonostante le tante novità e l’uscita di scena di quello che nelle precedenti stagioni era il protagonista principale Francesco Neri, il personaggio interpretato da Daniele Liotti. Sono stati già trasmesse le prime tre puntate vediamo ora quello che accadrà nella quinta puntata di Un passo dal cielo 7.

Un passo dal cielo 7: le anticipazioni della quinta puntata

I due episodi in onda giovedì 27 aprile di Un passo dal cielo 7 hanno rispettivamente come titolo Radici e Rami parte 1 e Radici e Rame parte 2. La puntata si apre con una rievocazione in costume della prima guerra mondiale ma, durante quella che dovrebbe essere una messa in scena, un ragazzo viene colpito da un proiettile vero sparato da una pistola che non era stata caricata a salve, come invece avrebbe dovuto essere. Manuela e Vincenzo inizieranno a indagare immediatamente su quanto accaduto per cercare di capire cosa sia successo veramente.

Giusy Buscemi

Nel frattempo Huber viene cacciato di casa dalla maglia, apparentemente senza un valido motivo. Anche per Carolina le cose non vanno molto bene per quanto riguarda la vita privata, visto che deve fare i conti con il ritorno dell’ex di Vincenzo. Inoltre sarà anche alla prese con l’organizzazione di un matrimonio e con un segreto difficile da mantenere. Nathan invece decide di collaborare sempre di più con la polizia.

Un passo dal cielo 7: il cast della fiction

Come detto in precedenza, a interpretare il ruolo della protagonista di Un passo dal cielo 7, Manuela Nappi, è Giusy Buscemi. Il fratello Vincenzo è impersonato da Enrico Ianniello. Tra le new entry del cast troviamo anche Leonardo Pazzagli, Marco Rossetti e Giorgio Marchesi.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG