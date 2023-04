Nel 2001 Joe Johnston ha raccolto l’eredità di Steven Spielberg e ha diretto Jurassic Park III, il terzo film della saga: ecco le location.

A quattro anni di distanza da Il mondo perduto, nel 2001 è arrivato nelle sale cinematografiche Jurassic Park III, il terzo capitolo della saga con protagonisti i dinosauri. A differenza dei due precedenti il film, a dirigere il terzo film non è stato Steven Spielberg, ma la sua eredità è stata raccolta da Joe Johnston. Nonostante i buoni incassi fatti registrare nei botteghini di tutto il mondo, questo nuovo capitolo della saga è stato accolto con diffidenza dalla critica. Vediamo ora insieme quali sono i luoghi nei quali è stato girato.

Jurassic Park III: le location del film di Steven Spielberg

Il regista Joe Johnston ha battuto il primo ciak del suo Jurassic Park III il 30 agosto del 2000. Oltre che in California, come location per gran parte della pellicola sono state scelte le splendide isole Hawaii (che erano state utilizzate come location anche per il primo Jurassic Park).

Tyrannosaurus Rex, dinosauro Jurassic Park

Sono in particolare due le isole ad aver ospitato il regista, gli attori, le attrici e tutti gli addetti ai lavori vari per le riprese del film: quella di Oahu e quella di Molokai. E’ in queste due isole che è stato ricreato l’ambientazione del luogo nel quale risiedono gli animali preistorici.

Jurassic Park III: il cast del film di Steven Spielberg

Il protagonista principale di Jurassic Park III è sempre Sam Neill, che torna a interpretare per la terza volta il ruolo di Alan Grant. Al suo fianco nel film troviamo Laura Dern, la star della serie TV Shameless, William H. Macy, Téa Leoni, Trevor Morgan, Alessandro Nivola, Bruce A. Young, John Diehl, Mark Harelik, Taylor Nichols e Julio Oscar Mechoso.

