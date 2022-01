Domenica 30 gennaio 2022 su Rai 1 torna La Sposa: le anticipazioni della seconda puntata della fiction con Serena Rossi.

Ha riscosso molto successo La Sposa, la miniserie in tre puntate (ognuna di due episodi) in onda da domenica 16 gennaio 2022. E domenica 30 gennaio su Rai 1 andrà in onda l’ultima puntata con i suoi due episodi. Abbiamo lasciato Maria e Italo dichiararsi il proprio amore l’un per l’altro, ma cosa ci dobbiamo aspettare dalla terza e ultima puntata? Ecco le anticipazioni e gli spoiler dei due episodi finali della fiction di Rai.

La Sposa: le anticipazioni della puntata 3

Se non volete rovinarvi la sorpresa nel scoprire cosa accadrà negli ultimi due episodi della fiction con Serena Rossi vi consigliamo di non andare avanti con la lettura di questo articolo. Nel quinto e sesto episodio de La Sposa vedremo Maria e Italo che sembrano essere riusciti a trovare un equilibrio e la loro vita sembra scorrere felice. Un giorno, però, il piccolo Paolino, dopo essere uscito in cortile perché incuriosito da una strana sagoma, si ritroverà in pericolo di vita a causa di un incendio. Italia interviene per salvare il figlio dalle fiamma ma sarà lui stesso a vedere la vita.

Serena Rossi

La vita di Maria, che nel frattempo è incinta della bimba concepita con Italo, è stravolta: la donna deve essere inoltre ricoverata in ospedale e non può accudire Paolino. Una volta uscita dall’ospedale, la protagonista scoprirà che Paolino è stato nel frattempo dato in affidamento a un istituto.

Maria si batterà allora per cercare di avere con sé Paolino, nel frattempo diventa mamma di Vittoria. Ai vari problemi dovuti alla morte di Italo si aggiungono anche quelli lavorativi: la donna è infatti impegnata a realizzare il sogno che era anche di Italo e Vittorio, ovvero quello di fondare la prima cooperativa gestita solamente da donne.

