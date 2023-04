Jovanotti ha raccontato nel docutrip Aracataca la sua ultima “impresa” a bordo di una bici: il cantante ha percorso 3500 km in Amazzonia.

Jovanotti è il protagonista di Aracataca, il docutrip in 22 episodi di RaiPlay da lui realizzato in sella alla sua bici percorrendo circa 3500 km tra Santiago del Cile e Buenos Aires e attraversando l’Ecuador, la Colombia, le Ande e l’Amazzonia. A proposito della sua esperienza il cantante ha affermato (stando a quanto riporta Vanity Fair):

“È stata un’avventura emozionante“, e ancora: “viaggiare rimane una delle grandi esperienze dell’essere umano, hai la sensazione di fiorire, è il senso della vita. Siamo talmente bombardati dalle informazioni che il mondo sembra venirci incontro ogni giorno, invece dobbiamo essere noi a raggiungere il mondo, per crescere, altrimenti rimaniamo spettatori passivi”.

Jovanotti in bici in Amazzonia

Jovanotti ha espresso più volte il suo amore per la natura e per i viaggi in bici e, dopo il successo ottenuto dal suo docu trip Non voglio cambiare pianeta, ha realizzato il seguito (intitolato Aracataca) in sella alla bicicletta con cui ha girato l’Amazzonia. “Per me pedalare è una forma di meditazione ti porta nell’abisso e a distanza di tre anni è stato come resettare il sistema operativo”, ha dichiarato il cantante (stando a quanto riporta Vanity Fair). I primi 11 episodi della serie sono disponibili dal 24 aprile su RaiPlay, mentre gli ultimi 11 saranno disponibili dal 29 aprile.

