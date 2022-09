Tutti i luoghi del Commissario Montalbano, in Sicilia e non solo: ecco dove sono state girate le puntate della fiction Rai.

È la Sicilia la terra che fa principalmente da sfondo alla fortunata fiction Rai Il Commissario Montalbano. Il protagonista delle storie di Andrea Camilleri, interpretato da Luca Zingaretti, ha fatto (ri)scoprire alcune delle mete più belle dell’isola meridionale. Ristoranti dove assaporare ottimi piatti a base di pesce, bed&breakfast, spiagge selvagge e molti altri sono i luoghi dove sono ambientate le vicende dei racconti. Vediamo insieme i luoghi in cui è stato girato Montalbano.

Dove girano Montalbano in Sicilia?

La provincia di Ragusa fornisce i posti simbolo della fiction Rai, che dal 1999 affascina moltissimi telespettatori. Ecco le località principali:

LUCA ZINGARETTI

Marinella: a Punta Secca la casa di Montalbano

Tra le location che fungono da set per le varie puntate di Montalbano, vi segnaliamo la spiaggia di Punta Secca, a Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa. Qui si colloca la casa di Montalbano, un luogo incantevole che si affaccia sul mare. Un posto immaginario che, in realtà, è un B&B (Corso Aldo Moro 44), dove è anche possibile soggiornare.

Montelusa: Scicli ospita la Questura

A Montelusa c’è invece la Questura: si tratta di un’altra città di fantasia che si trova all’interno del Municipio di Scicli, un imponente edificio dallo stile neorinascimentale. Inoltre, moltissime scene ambientate a Montelusa, sono state di fatto girate ad Agrigento.

Lo stesso Camilleri ha spiegato che Montelusa non è frutto di una sua invenzione, bensì di Pirandello “che ha usato questo nome molte volte nelle sue novelle”.

Vigata, il commissario Montalbano lavora a… Porto Empedocle

Altra città fantastica dei libri di Camilleri è Vigata, che nella realtà è Porto Empedocle. A Vigata c’è il Commissariato dove agiscono i noti personaggi: da Montalbano a Fazio, passando per Mimì Augello e Catarella. Il Comune, con il benestare di Andrea Camilleri, ha fatto incidere una targa di benvenuto che saluta le persone che valicano il confine, su cui c’è scritto “Porto Empedocle Vigata”.

Inoltre, il carcere di Vigata si trova a Noto, altra affascinante cittadina, simbolo del barocco per eccellenza in Sicilia.

Montalbano: da Ragusa Ibla a Donnafugata, tutte le location

Vie, piazze, chiese e ristoranti che fanno da set a Il Commissario Montalbano, esistono più o meno davvero ma hanno tutt’altro nome. La piazza del Duomo e la chiesa di San Giorgio si trovano a Ragusa Ibla.

L’Osteria San Calogero, invece, si chiama La Rusticana, mentre il Castello di Donnafugata fa da sfondo alle conversazioni tra il poliziotto e il boss mafioso Balduccio Sinagra.

Tra le altre location presenti nelle puntate di Montalbano ci sono San Vito Lo Capo, Favignana, Siracusa, Tindari, Vittoria, Ispica, Modica e Comiso.

Le altre location di Montalbano in Italia

Il Commissario Montalbano è stato girato anche in altri parti di Italia, tra cui Camogli, in Liguria. Qui è stato allestito il finto ristorante ‘Da Guglielmo a Boccadasse’ vicino Genova.

Per gli episodi in onda nel 2019, Salvo Montalbano e il resto del cast si sono trovati per la prima volta in Friuli: a Venzone, nella provincia di Udine, è stato allestito il set del finto borgo di Bellosguardo.

