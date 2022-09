Ecco le location di Il Commissario Montalbano, la fiction di Rai 1 tratta dai romanzi di Andrea Camilleri con protagonista Luca Zingaretti.

E’ una delle fiction Rai più amate di sempre e ogni volta che viene trasmesso un nuovo episodio milioni di spettatori si incollano allo schermo per vederlo. Stiamo parlando de Il Commissario Montalbano, la serie TV tratta dai romanzi di Andrea Camilleri con Luca Zingaretti nei panni dell’amatissimo commissario di polizia dell’immaginaria cittadina di Vigata. Vediamo ora quali sono le location de Il Commissario Montalbano, tutte i luoghi diventati celebri grazie alla fiction di Rai 1.

Il Commissario Montalbano: le location

Una dei luoghi simbolo de Il Commissario Montalbano è la casa che si affaccia sul mare dove abita il protagonista. Nella realtà si trova a Punta Secca, una frazione del comune di Santa Croce Camerina, ed è il Bad and Breakfast più famoso d’Italia: sono tanti i turisti che prenotano per trascorrere una notte al suo interno, ancora di più quelli che passano lì vicino anche solo per fare una foto e avere un ricordo della casa del commissario.

LUCA ZINGARETTI

Il commissariato di polizia di Vigata, dove lavora il protagonista interpretato da Luca Zingaretti, altro non è che il palazzo del Comune di Scicli, splendido comune in provincia di Ragusa. Un’altra storica location degli episodi de Il Commissario Montalbano è la piazza del Duomo di Ragusa Ibla. In alcuni episodi compare poi l’imponente villa del boss mafioso Blduccio Sinatra che altro non è che il Castello di Donnafugata, che si trova sempre nella provincia di Ragusa.

La provincia di Ragusa è quella che più in generale è stata usata negli anni dalla produzione per girare i vari episodi de Il Commissario Montalbano, tra i comuni simbolo della fiction di Rai 1 troviamo anche Modica, Sampieri e Donnalucata.

Riproduzione riservata © 2022 - DG