Domenica 24 gennaio 2022 su Rai 1 torna La Sposa: le anticipazioni della seconda puntata della fiction con Serena Rossi.

Dopo il buon debutto di domenica 16 gennaio con i primi due episodi, domenica 24 gennaio 2022 su Rai 1 torna La Sposa con la seconda puntata e, quindi, gli episodi 3 e 4 della miniserie (ricordiamo infatti che in totale sono appena 6 gli episodi divisi in tre puntate). La precedente puntata si è concluso con il ritrovamento del cadavere di una donna al fondo di una scarpata: un fatto che ha destabilizzato al tranquillità appena trovata nel casale dei Bassi. Vediamo ora cosa ci dobbiamo aspettare dalla seconda puntata.

La Sposa: le anticipazioni della puntata 2

Nel terzo episodio de La Sposa scopriremo che il cadavere che il cacciatore ha ritrovato al fondo della scarpata è quello di Giorgia, la moglie di Italo. In paesi tutti erano convinto che la donna fosse stata uccisa dal marito ma l’autopsia scagionerà del tutto Italo anche agli occhi dei suoi compaesani. Eppure l’uomo non riuscirà a tirare un sospiro di sollievo perché, con il ritrovamento del cadavere, vedrà svanire anche quella flebile speranza di poterla riabbracciare che dento di sé ancora coltivava.

Serena Rossi

Proprio la perdita di quest’ultima fiammella di speranza lo indurrà a tentare il suicido ma verrà fermato in tempo da Maria (che ricordiamo essere la protagonista della fiction ed è interpretata da Serena Rossi). Durante il funerale di Giorgia, Italo scoprirà inoltre che la moglie era stata raggirata da Vittorio e si scaglierà contro di lui. Nel frattempo tra Maria e Italo inizia a nascere qualcosa, ma la ragazza, al termine dell’episodio, sarà costretta a tornare in Calabria a causa di una terribile notizia che ha ricevuto.

Il quarto episodio si aprirà con Italo che proporrà a Maria di porre fine al finto matrimonio per liberare così la ragazza da ogni vincolo. La protagonista non ha però molto tempo per pensare alle parole di Italo perché deve tornare in Calabria ad assistere il fratello gravemente malato: una volta tornata incontrerà Antonio, il suo vecchio fidanzato che era emigrato in Belgio a lavorare come minatore e che ha salvato la vita del fratello.

Maria è sempre più confusa riguardo ai propri sentimenti: non ha mai dimenticato Antonio ma non smette di pensare a Italo e alla sua vita in Veneto.

Riproduzione riservata © 2022 - DG