Serena Rossi è la protagonista principale della fiction di Rai 1 La Sposa: ecco le location della serie TV.

Un viaggio nell’Italia degli anni ’60 e il raccontato dei cosiddetti matrimoni per procura che hanno caratterizzato quell’epoca, con le giovani ragazze provenienti dalle regioni del Sud che venivano date in spose a qualche ricco signore del Nord Italia. Proprio questa è, in sintesi, la trama de La Sposa, la fiction di Rai 1 con protagonista Serena Rossi in onda in prima serata a partire da domenica 16 gennaio 2022. Vediamo ora quali sono le location della fiction, i luoghi dove è stata girata La Sposa.

La Sposa: le location della fiction Rai

La Sposa è stato girato in Piemonte, l’intera fiction è stata infatti realizzata grazie al contributo del Piemonte Film TV Fund e di Film Commission Torino Piemonte.

Torino

“Sono molto felice che La Sposa, tra le prime novità dell’anno per la serialità televisiva, abbia trovato in Piemonte location, professionalità e pieno sostegno da parte della Regione Piemonte e di FCTP, anche attraverso la propria rete regionale” ha dichiarato a tal proposito Beatrice Boriga, la presidente di Film Commission Torino Piemonte.

La maggior parte delle riprese dei vari episodi sono state effettuate proprio a Torino: una delle location principale è una tenuta agricola che si trova all’interno del Parco della Pellerina.

Oltre che nel capoluogo di regione, gli episodi de La Sposa sono stati girati anche in altre località del Piemonte, da Carignano fino ad alcuni paese della provincia di Vercelli come Fontanetto Po.

La Sposa: il cast della fiction

Come detto in precedenza, è Serena Rossi a interpretare il ruolo della protagonista principale di La Sposa, ovvero Maria. Giorgio Marchesi veste invece i panni di Italo, il marito a cui è destinata Maria. L’avido Vittorio Bassi è invece impersonato da Maurizio Donadoni. Nel cast della fiction troviamo poi anche Antonio Nicolai e Mario Sgueglia.

