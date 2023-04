Salvate il soldato Ryan è uno dei film di maggiore successo ambientato durante la seconda guerra mondiale: ecco le location.

Quando si parla di film ambientati all’epoca della seconda guerra mondiale, tra i primi che vengono in mente c’è Salvate il soldato Ryan, autentico capolavoro firmato da Steven Spielberg è uscito nelle sale cinematografiche nel 1998. Eppure, vedendolo, è veramente difficile datare un film come questo, considerato le tecniche usate per le riprese delle varie scene (specialmente quelle iniziali dello sbarco in Normandia). Se siete appassionati di questo genere, Salvate il soldato Ryan è uno di quei film che sicuramente guarderete sempre con grande piacere. Scopiamo ora insieme quali sono le location della pellicola.

Salvate il soldato Ryan: le location del film

Il primo ciak di Salvate il soldato Ryan è stato battuto il 27 giugno del 1997, le riprese sono durante in totale circa tre mesi: il 13 settembre del 1997 sono infatti concluse. Ma dove è stato girato il film? Una parte, ovviamente, in Normandia, luogo simbolo della seconda guerra mondiale oltre che di fondamentale importante nel film. Nella pellicola è possibile ad esempio vedere il Cimitero e Memoriale americano di Colleville-sur-Mer e Calvados.

Soldato corre in guerra

Ma le scene dello sbarco, non sono state girate nella regione francese, ma in Irlanda: è Ballinesker Beach, nella contea di Wexford, la location utilizzata dal regista Steven Spielberg per la prima parte della sua opera cinematografica. Altre scene sono invece state girate in Inghilterra, come nell’ex fabbrica della British Aerospace di Hatfield, a Wiltshire e a Thame Park.

Salvate il soldato Ryan: il cast

Il principale protagonista di Salvate il soldato Ryan è John H. Miller, che nel film è interpretato da Tom Hanks. Nel cast del film sono inoltre presenti altre star di Hollywood come Matt Damon: è lui il soldato Ryan del titolo della pellicola.

Completano il cast Edward Burns, Tom Sizemore, Barry Pepper e Adam Goldberg.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG