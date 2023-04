Le anticipazioni della seconda puntata di Il Patriarca: ecco che cosa vedremo nell’episodio in onda su Canale 5.

Venerdì 14 aprile 2023 ha debuttato su Canale 5 Il Patriarca, fiction con protagonista Claudio Amendola nei panni di un importante imprenditore pugliese, immischiato anche con i traffici illeciti della malavita, che è costretto a dividere tutto il proprio impero dopo aver scoperto di essere affetto dal morbo di Alzheimer. La prima stagione è composta da sei puntata, ognuna delle quali è formata da due episodi (sono quindi in totale 12), vediamo ora cosa succederà nella prossima: ecco le anticipazioni della puntata 2 de Il Patriarca in onda su Canale 5 venerdì 21 aprile 2023.

Il Patriarca: le anticipazioni della puntata 2

Cosa vedremo nella seconda puntata di Il Patriarca? Nemo, dopo che ha deciso di ritirarsi pur nascondendo la propria malattia, deve fare i conti con ci cerca di fargli le scarpe, chi vuole ucciderlo con il boss Il Tigre e chi vorrebbe arrestarlo come l’ispettore Monterosso, che cerca di incastrarlo per l’omicidio di Buscemi.

Claudio Amendola

Nel frattempo Carlo ha tutta l’intenzione di dimostrare al padre di essere l’erede migliore per il suo impero e, per questo, chiede aiuto alla madre Serena. Ma anche Mario vuole raccogliere l’eredità di Nemo e per riuscirci inizia a una corte serrata a Nina: il suo obiettivo è riuscire a sposare la ragazza per poi prendere la guida della Deep Sea. Ma Mario non ha fatto i conti con Elisa.

Il Patriarca: il cast della fiction

Il protagonista principale di Il Patriarca è Claudio Amendola, che interpreta per l’appunto il ruolo dell’imprenditore Nemo Bandera. Nel cast della fiction di Canale 5 troviamo poi anche Antonio Liskova, Neva Leoni, Raniero Monaco di Lapio, Michele De Virgiglio, Carmine Buschini e Giulia Bevilacqua.

Completano il cast principale della serie TV Carlo Calderone, Primo Reggiani, Cecilia Napoli, Geno Diana, Antonio De Matteo, Marius Bizau, Alice Torriani e Alberto Molinari.

