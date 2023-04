Ecco quali sono le location di Lei mi parla ancora, il film diretto da Pupi Avati con Renato Pozzetto e Stefania Sandrelli.

Lei mi parla ancora è la storia di un lungo amore, quello tra Nino e Caterina. E quando l’uomo rimane vedovo, su consiglio della figlia racconta tutta la sua storia ad Amicangelo, che la trasforma in un libro. E’ questa, in estrema sintesi, la trama del film diretto da Pupi Avati che è tratto dal romanzo Lei mi parla ancora – Memorie edite e inedite di un farmacista, che è stato scritto da Giuseppe Sgarbi. Vediamo ora quali sono le location di Lei mi parla ancora.

Lei mi parla ancora: le location del film

La location principali di Lei mi parla ancora è la villa dove Nino abita (e dove ha abitato per tutta la vita con Caterina): si tratta di Villa Cavallini Sgarbi e si trova a Ro, paesino della provincia di Ferrara. E’ qui che è ambientato quasi tutto il film.

Stefania Sandrelli

Per trovare il palazzo dove Caterina abitava prima di sposarsi bisogna invece trasferirsi a Ferrara, in via Giuoco del Pallone 31. In piazzetta San Nicolò, sempre a Ferrara, troviamo invece la location del cinema all’aperto. A Ferrara sono state girate delle scene anche ai lati della Cattedrale, in centro città e alla stazione.

Quello che nel film viene presentato come il paese di Stienta è invece Guarda Ferrarese. Il ponte che viene distrutto dall’alluvione è il ponte di Torre d’Oglio a Cesole. Infine, una parte del film è stata girata anche a Roma.

Lei mi parla ancora: il cast del film

A interpretare i ruoli di Nino e Caterina sono Renato Pozzetto e Stefania Sandrelli nella versione da anziani dei due personaggi, Lino Musella e Isabella Ragonese impersonano invece i due protagonisti da giovani.

Nel cast di Lei mi parla ancora troviamo anche Fabrizio Giufini, che veste i panni dello scrittore Amicangelo. Chiara Caselli, Alessandro Haber, Serena Grandi Gioele Dix e Nicola Nocella completano il cast del film.

