Tra le varie opere di Pupi Avati c’è anche Lei mi parla ancora: dalla trama al cast, ecco cosa c’è da sapere sul film.

A circa un anno e mezzo di distanza da Il signor Diavolo, nel 2021 è uscito il nuovo film scritto e diretto da Pupi Avati: Lei mi parla ancora. La pellicola è ispirata all’omonimo romanzo di Giuseppe Sgarbi ed è targato Sky Original, non a caso il debutto proprio sulla celebre tv satellitare, così come è successo a molti altri film che, a causa della pandemia da Covid, non sono potuti uscire nelle sale cinematografiche. Ma il film è stato successivamente trasmesso anche in chiaro.

Lei mi parla ancora: la trama del film

Lei mi parla ancora racconta una lunga storia d’amore, quella tra Nino e Caterina, un uomo e una donna sposati da ben 65 anni. Alla morte dell’amata moglie, Nino si sente perso e solo, la figlia decide quindi di presentare al padre Amicangelo, un editor che sogna di diventare un romanziere.

Pupi Avati

E’ così che Amicangelo, ascoltando tutti i racconti di Nino, inizierà a scrivere un libro sulla storia d’amore della coppia, andando indietro nel tempo fino a quando Nino e Caterina si sono conosciuti: tra i due uomini nel frattempo nascerà un rapporto di amicizia vera e sincera, che va oltre alla collaborazione per la stesura del libro.

Lei mi parla ancora: il cast del film

A interpretare i ruoli di Nino e Caterina sono Renato Pozzetto e Stefania Sandrelli nella versione da anziani dei due personaggi, Lino Musella e Isabella Ragonese impersonano invece i due protagonisti da giovani.

Nel cast di Lei mi parla ancora troviamo anche Fabrizio Giufini, che veste i panni dello scrittore Amicangelo. Chiara Caselli, Alessandro Haber, Serena Grandi Gioele Dix e Nicola Nocella completano il cast del film.

