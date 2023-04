Ferve l’attesa per l’appuntamento serale di Amici e in rete sono già emerse le prime indiscrezioni. Ecco chi è finito al ballottaggio.

Secondo le anticipazioni riportate da SuperGuidaTv a finire al ballottaggio durante il serale di Amici (che andrà in onda il 15 aprile) sarebbero stati il ballerino della squadra di Alessandra Celentano Ramon Agnelli e l’allieva della squadra di Arisa Federica Andreani. Cricca è stato invece l’eliminato provvisorio della puntata dopo il ballottaggio avvenuto tra lui e Angelina. Per sapere chi sarà stato eliminato tra Cricca, Ramon e Federica non resta che attendere la messa in onda della puntata.

Maria De Filippi

Amici: le anticipazioni del 15 aprile

Nelle scorse ore è stata registrata la puntata di Amici che andrà in onda il 15 aprile e in tanti tra i fan del programma sono impazienti di sapere chi tra Cricca, Ramon e Federica dovrà dire definitivamente addio al programma tv (i tre infatti sono in ballottaggio).

La prima manche tra le squadre ha visto la sfida tra quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano contro quella di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Al momento non è dato sapere con esattezza chi, tra i concorrenti, sia stato eliminato nel corso della puntata e per saperlo con esattezza non resta che attendere la messa in onda dello puntata. Gli ospiti di Amici per il quinto appuntamento serale sono stati Francesco Sacchella e Clara di Mare Fuori, e il comico Francesco Cicchella.

