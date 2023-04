Le anticipazioni della quarta puntata di Un passo dal cielo 7: ecco che cosa vedremo nell’episodio in onda su Rai 1.

A partire da giovedì 23 marzo, ogni giovedì sera su Rai 1 è il momento di Un passo dal cielo 7. In questa stagione ci sono tante novità, a partire dal cambio di protagonista principale vista l’uscita di scena di Francesco Neri, il personaggio interpretato da Daniele Liotti. Sono stati già trasmesse le prime tre puntate vediamo ora quello che accadrà nella quarta puntata di Un passo dal cielo 7.

Un passo dal cielo 7: le anticipazioni della quarta puntata

La quarta puntata di Un passo dal cielo 7 andrà in onda giovedì 20 aprile 2023 in prima serata su Rai 1 (sempre a partire dalle ore 21.25 circa). L’episodio ha come titolo Solo per amore. La protagonista, Manuela, si trova a indagare su un caso molto spinoso, quello della morte di una donna il cui corpo viene trovato su una riva del fiume.

Nelle proprie indagini, che più del solito vedranno la protagonista immergersi nella natura e verrà aiutata da Nathan, Vincenzo e Gregorio. Nel frattempo, però, Nathan dovrà anche occuparsi di Mirko che scappa all’improvviso di casa e si mette subito sulle sue tracce per cercare di rintracciarlo.

Vincenzo e Carolina sono sempre più in crisi e il ritorno di Eva non fa che peggiorare il rapporto tra i due. A complicare ancora di più la situazione sarà poi un gesto inaspettato di Carolina.

Un passo dal cielo 7: il cast della fiction

Come detto in precedenza, a interpretare il ruolo della protagonista di Un passo dal cielo 7, Manuela Nappi, è Giusy Buscemi. Il fratello Vincenzo è impersonato da Enrico Ianniello. Tra le new entry del cast troviamo anche Leonardo Pazzagli, Marco Rossetti e Giorgio Marchesi.

