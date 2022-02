Il conduttore de Le Iene è molto duro con il Grande Fratello Vip e lo critica senza riserve, affermando che è tutto finto all’interno della Casa.

Teo Mammucari sta conducendo Le Iene con Belen ma dice la sua sul noto reality condotto da Alfonso Signorini. La critica del conduttore è molto severa e schietta, di certo non si tiene nulla dichiarando che all’interno della Casa c’è poco di vero.

Le dichiarazioni di Teo Mammucari

Come riporta Blogtivvu, Teo Mammucari commenta il Grande Fratello Vip molto duramente: “E’ un genere che detesto. – racconta il conduttore intervistato tra le pagine di Libero Quotidiano – Dopo 3 minuti che li guardo vomito. E’ tutto finto, nella Casa del GF Vip non sanno nemmeno cosa sia il significato di amore.“

Concorde con il condutture è anche Karina Cascella che sul bacio tra Delia e Soleil ha commentato: “Che bella scena guardate… L’eleganza, la riservatezza, la verità dei sentimenti e soprattutto la dignità. Nulla di tutto ciò rappresenta questa scena. E non venite a raccontare storie sull’amore libero, sulla bellezza di due donne che si baciano, perché qui questi discorsi non c’entrano proprio nulla. Qui c’è solo tanto schifo. Ci sono dei depravati e ci sono degli esempi pessimi per i ragazzi oltretutto rispetto all’alcol, come se per divertirsi fosse necessario. Si devono vergognare tutti. Dai protagonisti di questo teatrino insulso, a chi manda in onda questa merd*.“

