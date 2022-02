La comica racconta di essere stata vittima di un furto d’identità, sul web girano foto di lei che pubblicizza dei prodotti dimagranti ma non è vero.

In occasione di un’intervista al Corriere della Sera, Katia Follesa racconta del furto d’identità sui social. Sul web continuano a circolare sue foto modificate, in cui pubblicizza prodotti dimagranti miracolosi. Non è lei, dichiara la comica e sottolinea di stare agendo per vie legali.

Le dichiarazioni di Katia Follesa

La comica racconta da dove e quando è iniziata la truffa: “Eravamo in lockdown, il primo da inizio pandemia, nella primavera del 2020. Non si poteva uscire di casa, fatta salva qualche escursione solidale sui balconi. Per il resto, la nostra vita ha cominciato a correre prevalentemente sui social. Ed è proprio sui social che ho scovato la frode: un post con me vestita di tutto punto e, tra le mani, la confezione del presunto prodotto miracoloso. Il testo? “Il segreto di come Katya (casomai gli autori del post mi leggessero, io sono Katia con la i…) ha recuperato la sua figura in 14 giorni. Il prodotto ha vinto premi in 16 Paesi”. Poi la chicca finale: “Il mio peso è sceso da 80 a 49 kg, bevo solo la mattina”.

