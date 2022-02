Il cantante canadese diventerà papà per la quarta volta, sua moglie Luisana Lopilato è incinta: la rivelazione arriva da un video del suo ultimo brano.

Nella videoclip del suo ultimo brano, I’ll Never Not Love You, compare la modella argentina palesemente incinta. Non è un trucco di scena, la moglie di Michael Bublè è incinta e lui sta per diventare papà per la quarta volta. I primi tre figli, Noah, Elias e Vida, stanno per avere un nuovo fratellino o sorellina considerando che non si conosce ancora il sesso del bambino.

La famiglia di Michael Bublè si allarga

Come riporta Fan Page: “La lieta notizia è arrivata attraverso una clip in anteprima del prossimo singolo di Michael Buble, I’ll Never Not Love You, che in una sequenza all’interno di un supermercato mostra la moglie del cantante con il pancione. Secondo TMZ, che l’ha vista, il brano dovrebbe essere pubblicato la prossima settimana e sarebbe un richiamo al primo incontro della coppia, avvenuto sul set di uno dei grandi successi di Bublè, Haven’t Met You Yet. Per la coppia si tratta del quarto figlio, dopo Noah, Elias e Vida, che hanno rispettivamente otto, sei e tre anni. Nessuno dei due diretti interessati si è ancora espresso via social per fornire qualche dettaglio in più sulla gravidanza.“

