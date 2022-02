Il giudice del del Cantate Mascherato racconta un aneddoto divertente risalente a quando ha partecipato all’Isola dei Famosi.

Mentre è a casa perchè positivo al Covid-19, Francesco Facchinetti ha deciso di passare il tempo raccontando un fatto avvenuto molti anni fa. Il conduttore rivela di essere stato in prigione a Honduras quando ha partecipato all’Isola dei Famosi perchè scambiato con un killer ricercato. Il motivo? Ecco le dichiarazioni del cantante.

Le dichiarazioni di Francesco Facchinetti

Come riporta Today, Francesco Facchinetti racconta: “Quando mi hanno arrestato in Honduras, perché purtroppo mi hanno arrestato mentre facevo l’Isola, in galera si mangiava meglio… in galera in Honduras si mangiava meglio” ha prima scherzato l’ex dj parlando delle minestre che è costretto a mangiare in questi giorni. “

E ancora: “Perché mi hanno arrestato? Allora, all’epoca, era il 2006, l’Honduras era un paese molto violento, no so adesso, ma all’epoca era violentissimo noi stavamo vicino ad una città che si chiama La Ceiba dove non potevi girare da solo perché c’erano delle gang, una si chiamava Mucha Mi*rda e l’altra Diciotto e andavano in giro proprio con i fucili a rapinare, sparare e ammazzare la gente“.

Il conduttore conclude: “Questa gang, Diciotto, i suoi componenti avevano un 18 tatuato sulla pancia, e io ho un otto molto grande tatuato sulla pancia. Mentre ero in spiaggia, che camminavo, ad un certo punto dei poliziotti mi hanno visto e hanno visto il tatuaggio così hanno pensato che fossi un killer di questa banda e mi hanno portato al commissariato. Sono stato lì fino a quando quelli dell’Isola sono venuti a prendermi e hanno spiegato che non ero un delinquente e così mi hanno liberato“.

