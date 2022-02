Sara Tommasi sta vivendo un gravissimo lutto, una grande perdita. La showgirl annuncia su Instagram la morte della sua cara mamma, Cinzia Cascianelli. La donna ha combattuto per molto tempo contro una malattia che, alla fine, l’ha sopraffatta. La dedica sui social della showgirl ha commosso i suoi follower.

Su Instagram, Sara Tommasi annuncia la morte della sua mamma e le scrive una dedica: “Ciao mamma!!! Sono grata a Dio che mi abbia dato la possibilità di recuperare tanto tempo perso e averti resa felice nel vedermi sposa!!! Riposa in pace“. Parole semplici ma che racchiudono tutto l’amore di una figlia e il dolore per la perdita di una persona fondamentale nella vita di ciascuno.

Il rapporto tra Sara e sua madre è sempre stato molto positivo e profondo. Non è chiaro di quale malattia soffrisse ma la showgirl ha sempre detto di averla sostenuta e che proprio sua mamma fosse la sua forza, la persona che l’ha sempre incoraggiata e appoggiata. I fan stanno facendo sentire alla Tommasi tutta la loro vicinanza e il loro affetto. Ecco il post:

