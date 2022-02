Ebbene sì, l’ex premier potrebbe sposarsi per la terza volta con la deputata 32enne di Forza Italia dopo due anni di fidanzamento.

Secondo l’indiscrezione di Libero Quotidiano, Silvio Berlusconi si sposerà con la fidanzata Marta Fascina. Dopo 2 anni di relazione, i due sarebbero pronti al grande passo. Il premier e la 32enne non si vedono spesso sui social, salvo in rari casi come il giorno di San Valentino ma, a quanto pare, le cose procedono più che bene.

Silvio Berlusconi annuncerà presto le nozze con Marta Fascina?

Come riporta Today: “Silvio Berlusconi e Marta Fascina, deputata 32enne di Forza Italia sono stati fotografati insieme per la prima volta nell’agosto del 2020, durante le vacanze in Sardegna. Il loro è un rapporto ormai conclamato e molto riservato, ad eccezione delle foto che talvolta compaiono sui social in alcune occasioni. L’ultima a San Valentino che ha ritratto il brindisi dei due davanti a una torta inneggiante l’amore e la didascalia: “Buon San Valentino con chi amate e a chi ama l’Italia!”.

Per ora, non ci sono conferme da parte dei diretti interessati che non hanno ancora rilasciato annunci o dichiarazioni. Ma stando alle indiscrezioni, il premier potrebbe fare la proposta molto presto dando il via al suo terzo matrimonio.

