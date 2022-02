Valerio Scanu a Oggi è un altro giorno lancia una frecciatina ad Achille Lauro, che ha vinto il festival Una Voce per San Marino, al quale anche lui ha partecipato.

Valerio Scanu ha partecipato al festival musicale Una Voce per San Marino, con l’intento di concorrere per l’Eurovision ma non ha vinto. Ad arrivare primo è stato Achille Lauro, che parteciperà al contest europeo a Torino, nella stessa gara con i vincitori del Festival di Sanremo Blanco E Mahmood.

Nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno, Valerio Scanu ha parlato della sua esperienza a San Marino, buttando anche una frecciatina nei confronti proprio di Achille Lauro: “Non si suonava dal vivo, ma si cantava.Tutti hanno cantato abbastanza bene e c’è chi si portava i musicisti che facevano finta di suonare. Io ho portato me stesso, non mi sono adeguato allo stereotipo dell’Eurovision“

Dopo essere stato interrotto da Serena Bortone che ha scherzato sulla cosa, Valerio Scanu ha poi aggiunto: “Sono andato lì per cantare in maniera decente. Credo di essere arrivato ultimo e penultimo“

