GF VIP si prepara al botto: due super attori nella lista

Alfonso Signorini al timone del Grande Fratello Gold: ecco i primi presunti due nomi di chi dovrebbe far parte del cast dei famosi.

In queste ore si è tanto parlato della scelta di Mediaset di andare a creare un Grande Fratello Gold, con nomi famosi e Alfonso Signorini alla conduzione, e anche della edizione Nip con Simona Ventura al timone. Adesso, proprio per quanto riguarda i vipponi, oltre ai rumors relativi ad un documentario ad hoc per il reality, ci sarebbero le prime indiscrezioni su chi potrebbe far parte del cast. Si tratterebbe di due “famosissimi”.

Grande Fratello: l’edizione Gold e quella Nip

La scelta di Mediaset, nella figura di Pier Silvio Berlusconi, è chiara: far risorgere il Grande Fratello riportandolo alle origini. In questo senso è da leggersi la decisione di creare due reality distinti con famosi e non famosi che vedranno, come anticipato, Alfonso Signorini da una parte alla conduzione, e Simona Ventura.

Alfonso Signorini – www.donnaglamour.it

Proprio in chiave di far ritornare il reality agli albori del passato, pare che per l’edizione Gold, quella con i vip, si stia pensando di fare le cose in grande. In questo senso, ecco le prime voci che vorrebbero i primi due famosi che potrebbero entrare a far parte del cast.

I primi due nomi per l’edizione Gold

Dando uno sguardo al profilo Instagram dell’esperto di gossip Amedeo Venza, ecco l’indiscrezione relativa al GF Gold con ben due nomi di personaggi che potrebbero essere concorrenti del reality show di Mediaset. “Come già sapete il GF Gold è previsto per gennaio e sarà condotto da Alfonso Signorini. I concorrenti saranno tutti super famosi (niente influencer o tiktoker o ex gieffini)”, si legge.

E ancora: “Un nome già contattato sarebbe quello di Francesco Arca e voci di corridoio dicono anche Kasia Smutniak (compagna dell’indimenticabile Pietro Taricone). Accetteranno???”, ha concluso l’esperto facendo quindi intendere che in realtà si tratta, per il momento, solo di trattative. Per saperlo occorrerà aspettare ancora qualche tempo.