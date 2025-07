Momento di relax e divertimento per Amadeus e sua moglie Giovanna presenti al concerto di Lazza. Il cantante ha “provocato” il conduttore.

Il futuro lavorativo di Amadeus è continuamente oggetto di rumors ma per fortuna nelle ultime ore il conduttore è riuscito a far parlare per altre ragioni. Infatti, insieme a sua moglie Giovanna, il presentatore ha presenziato al concerto di Lazza con il quale è andato in scena un siparietto decisamente ironico e virale.

Amadeus e Giovanna al concerto di Lazza

L’estate di Amadeus e Giovanna Civitillo è stata fin qui caratterizzata dai rumors in termini professionali sia per il conduttore che per sua moglie. Eppure, in questi mesi bollenti sotto ogni punto di visti, la coppia si ricorderà anche di un altro episodio, quello avvenuto a San Siro con il bellissimo concerto del cantante Lazza.

Amadeus – www.donnaglamour.it

La coppia, infatti, ha preso parte all’evento di San Siro del giovane cantante godendosi ogni momento della serata e lasciandosi andare tra canti e danze scatenate. Dopo il concerto, non è mancato il post social di rito con tanto di didascalia: “San Siro canta Lazza… e anche noi”.

Il siparietto social virale

Ama ha taggato appunto il giovane artista che, con sorpresa, gli ha risposto in modo decisamente particolare facendo riferimento alla fede calcistica del conduttore, quella per l’Inter. “Almeno stavolta non hai visto volare 5 pere. Ti voglio bene amico mio”, ha scritto Lazza facendo riferimento alla sconfitta dei nerazzurri in finale di Champions. Immediata la replica del presentatore che con stile si è limitato a rispondere: “Anche io ti voglio bene amico rossonero”, a cui hanno fatto seguito due cuori: uno nero e uno azzurro, giusto per rivendicare la fede. Un siparietto simpaticissimo che non è passato inosservato agli utenti del web che hanno lasciato un sacco di “mi piace” e diversi commenti.