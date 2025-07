Chiara Nasti: “Avrei preferito lavorare. Essere mamma è più duro”

Lo sfogo di Chiara Nasti dopo qualche commento di troppo di haters social. Le parole della famosa e seguitissima influencer.

Dopo le polemiche dei giorni scorsi per il suo viaggio in vacanza con tanto di jet privato, Chiara Nasti è tornata a parlare sui social rispondendo a qualche critica di troppo per il suo “status” di privilegiata. La questione si è concentrata soprattutto sul non lavorare e l’essere in casa a fare la mamma, in questo caso di due bambini, Thiago e Dea.

Chiara Nasti: il lavoro e l’essere mamma

Sempre molto seguita sui social, era da un po’ di tempo che Chiara Nasti non si trovava a parlare di figli, di lavoro e del “fare la mamma”. La famosa influencer, moglie del calciatore Mattia Zaccagni, si mostra spesso in compagnia del bellissimi Thiago e Dea, nati dall’amore con il giocare anche della Nazionale, e questo la porta ogni tanto ad essere esposta a commenti, non sempre positivi.

Chiara Nasti – www.donnaglamour.it

Il tema da parte degli haters è quasi sempre lo stesso: per gli odiatori social, la Nasti sarebbe una privilegiata a non lavorare e potersi occupare “solo” dei figli. Proprio su questo argomento, però, la donna non la pensa esattamente così.

Lo sfogo

Tramite una storia su Instagram, con tanto di ragionamento condivisibile, infatti, la Nasti ha spiegato con un pizzico di fastidio: “Quando mi dicono: ‘Ahhh che fortuna, hai fatto un mese in vacanza a giugno’. Un lavoro è, altro che vacanza“, le sue parole. E ancora: “Avrei preferito lavorare… perché essere mamma è più duro di un mestiere. Ma nessuno lo dice”.

L’influencer ha poi aggiunto nel suo discorso: “Magari i nonni si offrono e mi dicono: ‘vai in vacanza senza bimbi…’ ma poi comunque non ci andrei perché mi mancano quindi niente. Essere mamma è questo La prendo con filosofia e sono comunque grata e mi sento molto fortunata”, ha detto con grande onestà la Nasti che si è confermata schietta e diretta.