Ecco quali sono le location di Se son rose, il film di Leonardo Pieraccioni in cui ha debuttato anche la figlia, Martina.

Leonardo Pieraccioni è uno dei grandi protagonisti del cinema e della comicità italiana. Tra i suoi tanti film c’è anche Se son rose, commedia uscite nelle sale cinematografiche nel 2018 che ha per protagonista Leonardo, un uomo di cinquant’anni single con una figlia adolescente che decide di scrivere a tutte le ex del padre per far in modo il genitore possa ritrovare l’amore e cambiare vita. Vediamo ora quali sono le location di Se son rose.

Se son rose: le location del film

Così come da tradizione per i film di Leonardo Pieraccioni, anche Se son rose è stato girato principalmente in Toscana. In questo caso gran parte delle riprese sono state effettuate a Prato, ma location del film le troviamo anche a Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze (qui, nella Parrocchia di San Lorenzo, è stata girata la scena in cui il protagonista va alla mensa della Caritas).

Leonardo Pieraccioni

Sempre in provincia di Firenze, ma al Castello di Villanova che si trova a Barberino, sono state girate le scene ambientante nella casa di Fabio. Un’altra location del film è l’aeroporto Molin Bianco di Arezzo.

Se son rose: il cast del film

Leonardo Pieraccioni, oltre che essere il regista di Se son rose, è anche il protagonista principale. È infatti lui stesso a vestire i panni di Leonardo. La figlia Yolanda è invece interpretata da Mariasole Pollio.

Nel cast del film sono poi presente Elena Cucci, Michela Andreozzi, Claudia Pandolfi, Caterina Murino, Gabriella Pession, Vincenzo Salemme ma ha anche una parte Martina Pieraccioni, la figlia di Leonardo Pieraccioni, che quando è stato girato il film aveva 8 anni: per lei è stato il debutto nel mondo del cinema.