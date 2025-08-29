Ecco quali sono le location di Uno di famiglia, la commedia con protagonisti Pietro Sermonti, Lucia Ocone e Nino Frassica.

Alessio Maria Federici ha diretto diverse divertente commedie, una di queste è Uno di famiglia, film che è uscito nelle sale cinematografiche nel 2018 e che ha per protagonista principale Luca, un ex attore che è diventato un insegnante di dizione. Uno dei suoi studenti è Mario Serranò, un ragazzo calabrese a cui un giorno salva la vita. Luca però non sa che i Serranò sono una potente famiglia ‘ndranghetista che controlla l’intera città. E in quel momento la vita del protagonista cambia. Vediamo ora quali sono le location di Uno di famiglia.

Uno di famiglia: le location del film

Uno di famiglia è stato girato tra Roma e alcuni comuni limitrofi alla Capitale. Lo studio dove Luca tiene le sue lezioni di dizione a Mario e agli altri studenti si trova in Via San Domenico a Roma. In Via di Monserrato si trova invece il negozio di Regina.

Lucia Ocone

Al Lido di Ostia è stata invece girata la scena della cena al ristorante tra Luca e Regina, ristorante che poi scoprono essere gestito da zia Angela. Il locale nella realtà è La Vecchia Pineta e trova sul Lungomare Lutazio Catulo.

Uno di famiglia: il cast del film

Il protagonista principale di Uno di famiglia, l’ex attore e insegnante di dizione Luca, è interpretato da Pietro Sermonti, il suo allievo Mario Serranò è invece impersonato da Moisé Curia. Nel cast del film troviamo poi Lucia Ocone nei panni di Zia Angela, la zia di Mario che assiste all’episodio in cui Luca salva la vita al nipote.

E poi ancora hanno lavorato al film anche Nino Frassica, Sarah Felberbaum, Neri Marcorè, Giampiero Judica, Massimo De Lorenzo, Antonio Catafora e Vincenzo Leto.